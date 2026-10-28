Яблоки доступны круглый год, и их можно использовать в различных рецептах, чтобы радовать себя и близких.
Каждая хозяйка должна иметь в своем арсенале несколько быстрых и простых рецептов с яблоками, чтобы радовать себя, семью и гостей.
Яблоки в кляре
Этот рецепт идеально подходит для завтрака или когда хочется побаловать себя чем-то вкусным.
1. В миске разбейте 1 яйцо, добавьте соль по вкусу, 1 чайную ложку растительного масла, 100 г муки и 1 чайную ложку соды. Взбейте миксером до однородной массы.
2. Нарежьте яблоки кружочками, удалите сердцевину, чтобы получились колечки. Посыпьте их сахаром и корицей с обеих сторон.
3. Обмакните колечки в кляр и обжарьте на сковороде в небольшом количестве растительного масла с обеих сторон.
Согревающий напиток
Этот напиток отлично согревает после прогулки в холодную погоду.
Понадобится:
1 кусочек имбиря (примерно 5 см);
1 палочка корицы;
500 мл яблочного сока;
2 пакетика чая;
лимон для подачи;
яблоко для подачи.
Положите нарезанный имбирь и палочку корицы в кувшин или чайник. Добавьте яблочный сок и чайные пакетики. Залейте 750 мл кипятка и дайте настояться 10 минут. Затем уберите чайные пакетики, добавьте ломтики лимона и яблока, разлейте по чашкам.
Сэндвичи с яблоками
Если традиционные бутерброды надоели, сэндвичи разнообразят ваше меню.
1. Намажьте ломтики тостового хлеба творожной массой. Сверху положите тонкие ломтики яблока, посыпьте корицей и накройте другим ломтиком хлеба.
2. Взбейте яйцо со столовой ложкой молока. Окуните сэндвич в эту смесь с обеих сторон и обжарьте до золотистого цвета.
Яблочный пирог на сковороде
Этот пирог не требует много ингредиентов и выпечки в духовке, он готовится на сковороде.
Для начинки понадобятся:
0,5 кг яблок, нарезанных ломтиками;
1 ст. л. растительного масла;
30 г сливочного масла.
Разогрейте сковороду, добавьте растительное и сливочное масло. Выложите яблоки, посыпьте корицей и сахаром по вкусу. Добавьте немного воды (2–3 ст. л.) и тушите 3 минуты на среднем огне.
Для теста понадобятся:
200 г сметаны;
1 яйцо;
2 ст. л. сахара;
1 ч.л. соды;
150 г муки;
2 ст. л. растительного масла;
щепотка ванилина.
Взбейте ингредиенты до получения жидкого теста.
Когда яблоки станут карамельного цвета, вылейте на них тесто, равномерно распределите и жарьте под крышкой 5–7 минут. Затем переверните пирог и жарьте еще около 20 минут на минимальном огне.
Эти простые рецепты отлично подходят на каждый день, когда нет времени долго готовить.
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