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Что приготовить из яблок: варианты на каждый день 0 188

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что приготовить из яблок: варианты на каждый день

Яблоки доступны круглый год, и их можно использовать в различных рецептах, чтобы радовать себя и близких.

 

Каждая хозяйка должна иметь в своем арсенале несколько быстрых и простых рецептов с яблоками, чтобы радовать себя, семью и гостей.

Яблоки в кляре

Этот рецепт идеально подходит для завтрака или когда хочется побаловать себя чем-то вкусным.

1. В миске разбейте 1 яйцо, добавьте соль по вкусу, 1 чайную ложку растительного масла, 100 г муки и 1 чайную ложку соды. Взбейте миксером до однородной массы.

2. Нарежьте яблоки кружочками, удалите сердцевину, чтобы получились колечки. Посыпьте их сахаром и корицей с обеих сторон.

3. Обмакните колечки в кляр и обжарьте на сковороде в небольшом количестве растительного масла с обеих сторон.

Согревающий напиток

Этот напиток отлично согревает после прогулки в холодную погоду.

Понадобится:

1 кусочек имбиря (примерно 5 см);
1 палочка корицы;
500 мл яблочного сока;
2 пакетика чая;
лимон для подачи;
яблоко для подачи.

Положите нарезанный имбирь и палочку корицы в кувшин или чайник. Добавьте яблочный сок и чайные пакетики. Залейте 750 мл кипятка и дайте настояться 10 минут. Затем уберите чайные пакетики, добавьте ломтики лимона и яблока, разлейте по чашкам.

Сэндвичи с яблоками

Если традиционные бутерброды надоели, сэндвичи разнообразят ваше меню.

1. Намажьте ломтики тостового хлеба творожной массой. Сверху положите тонкие ломтики яблока, посыпьте корицей и накройте другим ломтиком хлеба.

2. Взбейте яйцо со столовой ложкой молока. Окуните сэндвич в эту смесь с обеих сторон и обжарьте до золотистого цвета.

Яблочный пирог на сковороде

Этот пирог не требует много ингредиентов и выпечки в духовке, он готовится на сковороде.

Для начинки понадобятся:

0,5 кг яблок, нарезанных ломтиками;
1 ст. л. растительного масла;
30 г сливочного масла.

Разогрейте сковороду, добавьте растительное и сливочное масло. Выложите яблоки, посыпьте корицей и сахаром по вкусу. Добавьте немного воды (2–3 ст. л.) и тушите 3 минуты на среднем огне.

Для теста понадобятся:

200 г сметаны;
1 яйцо;
2 ст. л. сахара;
1 ч.л. соды;
150 г муки;
2 ст. л. растительного масла;
щепотка ванилина.

Взбейте ингредиенты до получения жидкого теста.

Когда яблоки станут карамельного цвета, вылейте на них тесто, равномерно распределите и жарьте под крышкой 5–7 минут. Затем переверните пирог и жарьте еще около 20 минут на минимальном огне.

Эти простые рецепты отлично подходят на каждый день, когда нет времени долго готовить.

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