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Что произойдет, если ежедневно пить 2 стакана апельсинового сока? 0 149

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что произойдет, если ежедневно пить 2 стакана апельсинового сока?

Исследование, проведенное специалистами из Школы фармацевтических наук Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия), изучило влияние длительного употребления апельсинового сока на риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с нормальным и повышенным уровнем холестерина.

 

В течение 12 месяцев проводилось наблюдение за здоровьем 129 человек, работающих на апельсиновой ферме и имеющих доступ к бесплатному соку. 41% участников ежедневно выпивали 2 стакана сока, в то время как 59% добровольцев на год отказались от апельсинов и сока. Среди участников были как люди с нормальным уровнем холестерина, так и с повышенным.

Опасность так называемого плохого холестерина ЛПНП — липопротеинов низкой плотности — известна. Высокий уровень ЛПНП может привести к серьезным заболеваниям, включая сердечные приступы и инсульты. Ранее проводимые исследования показывали, что некоторые изменения в диете могут влиять на уровень ЛПНП. Авторы нового исследования решили проверить, может ли небольшое количество апельсинового сока также оказать влияние.

По окончании эксперимента результаты анализов крови показали, что у здоровых участников, употреблявших сок, уровень ЛПНП был на 18% ниже по сравнению с теми, кто не пил сок. У людей с высоким холестерином уровень ЛПНП снизился на 12%. Уровень аполипопротеина B (белка плазмы крови, входящего в состав ЛПНП и являющегося носителем плохого холестерина) также снизился на 12% у обеих групп, потреблявших сок.

Ученые объясняют этот эффект тем, что апельсиновый сок богат антиоксидантами, особенно флавоноидами. Их содержание зависит от условий обработки сока и помогает регулировать уровень холестерина в сыворотке крови.

На здоровье сердечно-сосудистой системы также влияют витамин С и фолиевая кислота. Витамин С способствует поддержанию и восстановлению сосудов, а фолиевая кислота снижает уровень гомоцистеина и риск тромбоэмболических событий.

Снижение уровня холестерина ЛПНП может предотвратить образование бляшек в стенках сосудов, которые препятствуют нормальной циркуляции крови, а также снизить риск атеросклероза и таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и инсульт.

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