Имбирь становится особенно актуальным с приходом холодов и сезонных заболеваний. Узнайте, как замариновать корень имбиря на домашней кухне.

Имбирь — это не только лекарственное растение, но и замечательная закуска. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно замариновать имбирь.

Для приготовления потребуется:

250 граммов имбиря;

1 стакан воды;

1 стакан свекольного сока или красного вина;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. уксуса;

соль по вкусу.

Как готовить

Начните с корня имбиря. Его нужно очистить и нарезать очень тонкими ломтиками, затем залить стаканом горячей подсоленной воды. Оставьте настаиваться на 30-40 минут.

Тем временем приготовьте маринад. Для этого вам потребуется свежий свекольный сок или красное вино (сухое считается лучшим вариантом). Эти ингредиенты используются в качестве красителя, что не является обязательным шагом.

Смешайте компоненты для маринада, подогрейте его, но не доводите до кипения. Слейте воду, в которой настаивался имбирь, и залейте его горячим маринадом.

В таком виде корень должен мариноваться до тех пор, пока маринад не остынет. Затем уберите все в холодильник на сутки.

Готовый маринованный корень можно добавлять в салаты, подавать как отдельную закуску или употреблять вместе с мясом, рыбой и суши.