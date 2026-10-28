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Имбирная заготовка на зиму: как замариновать корень имбиря 0 71

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Имбирная заготовка на зиму: как замариновать корень имбиря

Имбирь становится особенно актуальным с приходом холодов и сезонных заболеваний. Узнайте, как замариновать корень имбиря на домашней кухне.

 

Имбирь — это не только лекарственное растение, но и замечательная закуска. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно замариновать имбирь.

Для приготовления потребуется:

250 граммов имбиря;
1 стакан воды;
1 стакан свекольного сока или красного вина;
1 ст. л. сахара;
1 ст. л. уксуса;
соль по вкусу.

Как готовить

Начните с корня имбиря. Его нужно очистить и нарезать очень тонкими ломтиками, затем залить стаканом горячей подсоленной воды. Оставьте настаиваться на 30-40 минут.

Тем временем приготовьте маринад. Для этого вам потребуется свежий свекольный сок или красное вино (сухое считается лучшим вариантом). Эти ингредиенты используются в качестве красителя, что не является обязательным шагом.

Смешайте компоненты для маринада, подогрейте его, но не доводите до кипения. Слейте воду, в которой настаивался имбирь, и залейте его горячим маринадом.

В таком виде корень должен мариноваться до тех пор, пока маринад не остынет. Затем уберите все в холодильник на сутки.

Готовый маринованный корень можно добавлять в салаты, подавать как отдельную закуску или употреблять вместе с мясом, рыбой и суши.

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