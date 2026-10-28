Имбирь становится особенно актуальным с приходом холодов и сезонных заболеваний. Узнайте, как замариновать корень имбиря на домашней кухне.
Имбирь — это не только лекарственное растение, но и замечательная закуска. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно замариновать имбирь.
Для приготовления потребуется:
250 граммов имбиря;
1 стакан воды;
1 стакан свекольного сока или красного вина;
1 ст. л. сахара;
1 ст. л. уксуса;
соль по вкусу.
Как готовить
Начните с корня имбиря. Его нужно очистить и нарезать очень тонкими ломтиками, затем залить стаканом горячей подсоленной воды. Оставьте настаиваться на 30-40 минут.
Тем временем приготовьте маринад. Для этого вам потребуется свежий свекольный сок или красное вино (сухое считается лучшим вариантом). Эти ингредиенты используются в качестве красителя, что не является обязательным шагом.
Смешайте компоненты для маринада, подогрейте его, но не доводите до кипения. Слейте воду, в которой настаивался имбирь, и залейте его горячим маринадом.
В таком виде корень должен мариноваться до тех пор, пока маринад не остынет. Затем уберите все в холодильник на сутки.
Готовый маринованный корень можно добавлять в салаты, подавать как отдельную закуску или употреблять вместе с мясом, рыбой и суши.
Оставить комментарий