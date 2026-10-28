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Как быстро и вкусно приготовить суп-пюре из тыквы 0 123

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро и вкусно приготовить суп-пюре из тыквы

Тыква богата витаминами А, В, С, Е, а также минералами, такими как селен, магний и калий, что делает её полезной для здоровья.

 

Тыква обладает множеством полезных свойств, включая профилактику рака, замедление заболеваний сердца и сосудов, а также улучшение пищеварения и выведение токсинов из организма.

Из тыквы можно приготовить множество вкусных блюд, но одним из самых простых и быстрых является суп-пюре.

С сыром

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто спешит. Для приготовления необходимо нарезать тыкву небольшими кусками, залить водой до половины объема и варить на небольшом огне до размягчения.

Затем добавьте натертый на крупной терке сыр, перемешайте и продолжайте готовить до его полного расплавления. После этого взбейте все блендером до получения однородного пюре.

Суп можно подавать как есть или добавить приправы и соль по вкусу. Количество сыра можно регулировать в зависимости от ваших предпочтений и объема кастрюли. Рекомендуется использовать плавленый сыр для более нежной текстуры.

Со сливками

Этот рецепт требует больше времени и ингредиентов, но результат стоит затраченных усилий.

Для приготовления понадобятся:

  • 1 килограмм тыквы;
  • 4 стакана воды;
  • 2 морковки среднего размера;
  • 2 картофелины среднего размера;
  • 1 луковица;
  • 0,5 стакана сливок (10% жирности);
  • 3,5 ч. л. сухого бульона;
  • 4 зубчика чеснока;
  • зелень петрушки, соль, черный перец по вкусу;

1. Очистите и нарежьте все овощи крупными кубиками.

2. Поместите нарезанные овощи и чеснок в кастрюлю.

3. Залейте водой, добавьте сухой куриный бульон (или кубики), посолите и поперчите, затем варите на среднем огне до мягкости овощей.

4. Когда овощи станут мягкими, измельчите их блендером и добавьте сливки.

5. Разлейте суп по тарелкам и посыпьте петрушкой.

Дополнительно можно обжарить несколько ломтиков копченого бекона до хрустящей корочки и подать с супом, чтобы добавить блюду пикантности.

Для супа-пюре можно использовать как зрелую, так и недозревшую тыкву, которая имеет более нежную мякоть и готовится быстрее. Недозревшую тыкву также можно добавлять в салаты, так как она обладает сладковатым вкусом и может разнообразить привычные закуски. Она хорошо сочетается с ананасом, мясом и оливками.

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