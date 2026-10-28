Жареный бекон может быть как самостоятельным блюдом, так и частью других рецептов, таких как пицца, гамбургер или карбонара.

Считается, что бекон приготовлен правильно, если он поджаристый и не сгорел. Однако достичь этого баланса бывает сложно даже для опытных поваров. Иногда бекон не получается хрустящим, а в других случаях он превращается в уголь.

Тем не менее, соблюдение одного простого правила поможет вам приготовить идеальный бекон без избытка масла.

Как правильно готовить бекон

Чаще всего бекон жарят на сковороде. Но если вы боитесь сжечь его или не достичь нужной степени готовности, попробуйте другой способ приготовления.

Приготовьте бекон в духовом шкафу при температуре 200 градусов. Время приготовления составит 20 минут. Не забудьте перевернуть бекон в середине процесса.

Если все сделать правильно, вы получите равномерно прожаренный бекон без сыроватых или сгоревших участков.