Привычка пить кофе во время еды может привести к железодефицитной анемии. Специалисты предупреждают, что этот бодрящий напиток мешает правильному усвоению железа в организме.

Кофе воспринимается людьми по-разному: для одних это способ проснуться, для других — возможность пообщаться с другом, а для третьих — напиток, который заменяет воду, сок и чай. Однако именно последние группы людей рискуют больше всего столкнуться с железодефицитной анемией, как отмечает Роксана Баккер, главный диетолог компании Vitl, специализирующейся на пищевых добавках.

Дело в том, что чашка кофе во время еды может препятствовать усвоению железа в организме, и эта проблема усугубляется при уже существующем дефиците этого элемента.

«Кофе содержит полифенол (хлорогеновую кислоту), который блокирует всасывание негемового железа, — говорит диетолог. — Исследования показывают, что выпитая чашка кофе сразу после еды может снизить усвояемость железа от 40 до 90%».

Другие напитки с кофеином, такие как Red Bull, чай и матча, могут оказывать аналогичное влияние. Эти слова подтверждаются исследованием, опубликованным в журнале Archives of Internal Medicine, в котором говорится, что хлорогеновая кислота является мощным ингибитором всасывания негемового железа.

Национальная служба здравоохранения Великобритании также рекомендует избегать кофе при дефиците железа.

Важно отметить, что чем темнее кофе, тем меньше железа усваивается организмом. Поэтому любителям эспрессо и американо стоит подождать 30-60 минут после еды, прежде чем наслаждаться кофе, чтобы не навредить организму. Это время позволит пищеварительной системе извлечь железо из пищи.

Эти данные подтверждаются статьей в American Journal of Clinical Nutrition, в которой говорится, что никакого снижения усвоения железа не наблюдалось при употреблении кофе за час до еды.