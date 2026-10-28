Борщ уникален, но разнообразить рацион другим свекольным супом вполне реально.
В этой статье представлен рецепт простого в приготовлении супа, который вы полюбите так же, как борщ, а возможно, и больше.
Готовить этот свекольник не сложно, основное время занимает подготовка ингредиентов.
Для приготовления свекольника с фрикадельками вам понадобятся:
2 литра воды;
300 г мясного фарша (рекомендуется использовать по 150 г свинины и говядины);
2 крупных свеклы;
4 средних картофелины;
1 головка лука;
1 морковка;
3 ст. л. томатной пасты;
1 лавровый лист;
0,5 ч. л. порошка копченой паприки;
1 щепотка острого перца;
1 ст. л. яблочного уксуса;
соль и специи по вкусу;
масло для жарки овощей.
Последовательность действий
На приготовление уходит около 50 минут.
1. Мелко нарежьте лук. Предварительно очищенный картофель нарежьте небольшими кубиками. Морковь и свеклу натрите на овощной терке.
2. Налейте 2 литра воды в кастрюлю, где вы будете варить суп. Добавьте картофель, бросьте лавровый лист и доведите воду до кипения.
На заметку: вместо воды можно использовать бульон, который остался от варки мяса.
3. Заправьте фарш солью и любимыми специями. Сформируйте небольшие шарики и положите их в кастрюлю с картофелем. Фарш следует бросать в горячую, а лучше в кипящую воду, чтобы фрикадельки не разваливались. Когда все мясо окажется в кастрюле, дождитесь закипания воды, накройте кастрюлю крышкой и сделайте минимальный огонь.
4. Пока суп кипит, обжарьте лук на сковороде в небольшом количестве масла до мягкости. Добавьте натертую морковь и жарьте еще пару минут. Затем добавьте свеклу и жарьте еще 5 минут.
5. Смешайте жареные овощи в кастрюле с картофелем и фрикадельками. Варите на медленном огне, пока свекла, картофель и мясо не приготовятся. Обычно на это уходит 35–40 минут.
Важно: старая свекла будет вариться дольше, чем свежая.
6. За 5 минут до конца приготовления смешайте томатную пасту с копченой паприкой, щепоткой острого перца и яблочным уксусом. Влейте в кастрюлю.
Подавайте суп, заправив сметаной и посыпав любимой зеленью. С этим свекольником идеально сочетается петрушка.
Оставить комментарий