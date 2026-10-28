В этой статье представлен рецепт простого в приготовлении супа, который вы полюбите так же, как борщ, а возможно, и больше.

Готовить этот свекольник не сложно, основное время занимает подготовка ингредиентов.

Для приготовления свекольника с фрикадельками вам понадобятся:

2 литра воды;

300 г мясного фарша (рекомендуется использовать по 150 г свинины и говядины);

2 крупных свеклы;

4 средних картофелины;

1 головка лука;

1 морковка;

3 ст. л. томатной пасты;

1 лавровый лист;

0,5 ч. л. порошка копченой паприки;

1 щепотка острого перца;

1 ст. л. яблочного уксуса;

соль и специи по вкусу;

масло для жарки овощей.

Последовательность действий

На приготовление уходит около 50 минут.

1. Мелко нарежьте лук. Предварительно очищенный картофель нарежьте небольшими кубиками. Морковь и свеклу натрите на овощной терке.

2. Налейте 2 литра воды в кастрюлю, где вы будете варить суп. Добавьте картофель, бросьте лавровый лист и доведите воду до кипения.

На заметку: вместо воды можно использовать бульон, который остался от варки мяса.

3. Заправьте фарш солью и любимыми специями. Сформируйте небольшие шарики и положите их в кастрюлю с картофелем. Фарш следует бросать в горячую, а лучше в кипящую воду, чтобы фрикадельки не разваливались. Когда все мясо окажется в кастрюле, дождитесь закипания воды, накройте кастрюлю крышкой и сделайте минимальный огонь.

4. Пока суп кипит, обжарьте лук на сковороде в небольшом количестве масла до мягкости. Добавьте натертую морковь и жарьте еще пару минут. Затем добавьте свеклу и жарьте еще 5 минут.

5. Смешайте жареные овощи в кастрюле с картофелем и фрикадельками. Варите на медленном огне, пока свекла, картофель и мясо не приготовятся. Обычно на это уходит 35–40 минут.

Важно: старая свекла будет вариться дольше, чем свежая.

6. За 5 минут до конца приготовления смешайте томатную пасту с копченой паприкой, щепоткой острого перца и яблочным уксусом. Влейте в кастрюлю.

Подавайте суп, заправив сметаной и посыпав любимой зеленью. С этим свекольником идеально сочетается петрушка.