Белый рис — это вкусный и универсальный гарнир к рыбе, мясу и курице. Однако диетолог предупреждает, что ежедневное употребление риса может быть опасно для здоровья. Рассмотрим все доводы — за и против риса.

Почему не рекомендуется есть рис каждый день?

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков отмечает, что белый рис не является лучшим продуктом для ежедневного употребления. Опасность заключается в высоком содержании крахмала. Это можно легко проверить в домашних условиях: достаточно капнуть йодом на готовую крупу и понаблюдать за реакцией.

По словам эксперта, крахмал при расщеплении превращается в глюкозу, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Поджелудочная железа в ответ вырабатывает инсулин. Если уровень сахара повышается слишком резко и часто, это может привести к толерантности к инсулину, а затем и к диабету второго типа. Таким образом, ежедневное употребление белого риса значительно увеличивает риск развития этого серьезного заболевания.

Ковальков считает, что здоровому человеку достаточно есть рис один раз в неделю. Альтернативой может стать пропаренный рис или сорт басмати, которые имеют более низкий гликемический индекс. Людям с повышенным уровнем сахара лучше полностью отказаться от крупы.

Что может снизить гликемический индекс риса?

Чтобы уменьшить гликемический индекс, достаточно остудить рис после приготовления. Это повысит уровень стабильного крахмала, делая продукт менее опасным с точки зрения скачков сахара.

Чем полезен рис?

Как видно, выбор более здоровых сортов риса или изменение способа его приготовления может снизить риски возникновения диабета. Кроме того, в рисе, несмотря на различные мнения о нем, есть и полезные свойства. Вот некоторые плюсы крупы, упомянутые экспертами издания Good Food:

Коричневый рис способствует поддержанию здорового веса благодаря высокому содержанию клетчатки, что помогает дольше чувствовать себя сытым. С белым рисом ситуация более сложная из-за его высокого гликемического индекса. Однако множество исследований не подтвердило связи между набором веса и употреблением белых сортов.

При этом белый рис помогает быстрее восстановиться после тренировки. В спортивной среде этот продукт считается отличным вариантом для восстановления после интенсивных тренировок, так как он быстро восполняет запасы мышечного гликогена.

Рис не содержит глютена. Целиакия, или непереносимость зернового белка, встречается редко, но может значительно ухудшать самочувствие. Для людей с этой аллергией рис является доступным источником углеводов.

Рис хорошо усваивается, не нагружает пищеварительную систему и редко вызывает обострения проблем с ЖКТ. Однако стоит помнить, что слишком частое употребление риса может привести к запорам. Это еще одна причина, почему его следует есть, но не каждый день.