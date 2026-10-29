Борьба с раком была бы значительно проще, если бы иммунная система могла более эффективно справляться с этой задачей. Иммунитет старается, ведь уничтожение злокачественных клеток — его прямая обязанность. Однако раковые клетки способны подавлять активность иммунной системы. Некоторые опухоли делают это более успешно, чем другие; среди них особенно выделяется колоректальный рак.

Если опухоль смогла подавить иммунный ответ, необходимо попытаться его активировать. Существует множество способов, как это сделать; вещества, способные активировать иммунные клетки, могут быть как синтетическими, так и натуральными.

Исследователи из Немецкого центра исследования рака сообщают в журнале Immunity, что активировать противораковые свойства иммунной системы можно с помощью уролитина А. Это вещество образуется из эллагитаннинов — особого класса растительных полифенолов, которые кишечные бактерии перерабатывают в уролитин А. Эллагитаннины в наибольшем количестве содержатся в гранате.

Раковые клетки уничтожают цитотоксические Т-лимфоциты, известные как Т-киллеры. Чтобы Т-киллеры эффективно работали, их необходимо регулярно подбадривать другим классом Т-лимфоцитов — Т-лимфоцитами памяти. Они напоминают Т-киллерам, с кем именно им нужно бороться. Однако сами Т-клетки памяти могут терять свою активность, переставая делиться и постепенно старея, что происходит под воздействием опухоли.

Уролитин А активирует в Т-лимфоцитах памяти механизм, который уничтожает митохондрии — клеточные органеллы, отвечающие за выработку энергии. На первый взгляд, уничтожение митохондрий может показаться негативным, но в стареющих лимфоцитах митохондрии также теряют свою функциональность. Когда уролитин А заставляет клетку уничтожить старые митохондрии, это запускает процесс их обновления: вместо уничтоженных старых клетка формирует новые, более эффективные. Обновление митохондриального пула активизирует лимфоциты: в экспериментах на мышах с колоректальным раком, получавших уролитин А, иммунная система начинала более активно атаковать раковые клетки, что замедляло рост опухоли.

Дальнейшие исследования показали, что уролитин А также действует на человеческие лимфоциты. Хотя сам по себе он вряд ли сможет полностью избавить от рака, в клинической практике его, скорее всего, будут использовать как один из компонентов комплексной терапии. Уролитин А можно применять как готовую молекулу, так и его предшественники-полифенолы — как в виде пищевых добавок, так и в виде гранатов. Однако какой из способов окажется более эффективным, станет ясно только после проведения клинических исследований.