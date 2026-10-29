Многие хозяюшки делают запасы фруктов, но иногда это приводит к их порче.

Однако, такая рачительность может обернуться проблемой: купленные про запас 2-3 кг бананов через пару дней могут стать черными и непривлекательными.

Тем не менее, если следовать нескольким простым правилам хранения, вам больше не придется беспокоиться о том, куда девать испорченные фрукты.

Правило №1

При хранении в пакете банановая кожура быстрее покрывается черными точками. Обеспечьте фруктам доступ к воздуху, разместив их в хорошо проветриваемом месте, например, на лоджии.

Правило №2

Почернение связано, прежде всего, с потерей влаги. Наиболее активно испарение жидкости происходит через плодоножку. Чтобы этого избежать, закройте плодоножку с помощью пищевой фольги, пленки или даже обычного скотча.

Правило №3

Температура воздуха также играет важную роль в процессе хранения тропических плодов. Оптимальные условия для сохранения желтого цвета бананов находятся в диапазоне от +13 до +15 градусов.