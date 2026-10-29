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Как выбрать спелое и вкусное манго: три признака 0 326

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать спелое и вкусное манго: три признака

Манго богат витаминами A, B, C, E, а также магнием, кальцием, железом, цинком и другими полезными веществами.

 

Употребление манго способствует укреплению здоровья сердца, органов зрения и иммунной системы.

Этот фрукт рекомендуется включать в рацион всем, кроме тех, у кого есть аллергия на манго. Чаще всего аллергическую реакцию вызывает не мякоть, а кожура.

Как выбрать спелое манго

1. Спелый плод должен быть тяжелым и пухлым. Он должен быть умеренно мягким и упругим. При надавливании форма плода не должна меняться, а кожура не рваться.

2. Цвет манго не всегда указывает на его спелость. В зависимости от сорта плоды могут быть зелеными, желтыми или ярко-красными.

Состояние кожуры может дать подсказку. У качественного плода она гладкая и блестящая, без вмятин, царапин и других повреждений. Темно-коричневые крапинки свидетельствуют о спелости плода.

3. Зрелый фрукт можно определить по запаху. Спелое манго издает легкий сладкий аромат. Если запах слишком навязчивый, это может означать, что плод переспел.

Отсутствие аромата указывает на то, что манго не дозрело. Кисловатый забродивший запах говорит о том, что фрукт испортился.

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