По мнению учёных, карп может быть столь же питателен, как лосось и форель.

Карп — это рыба с нежным вкусом, которая может служить профилактикой множества заболеваний.

Характеристики карпа и его состав

Карп — пресноводная рыба, которую часто путают с карасём. Однако карп больше, имеет крупный рот, приглушённую золотистую чешую и усики. Многие отказываются от этой рыбы из-за большого количества костей, но её сладковатый вкус может компенсировать этот недостаток. В кулинарии карпа обычно запекают, жарят, тушат или варят из него супы.

Учёные отмечают, что карп содержит много витаминов, что делает его полезным для профилактики авитаминоза. В частности, в карпе много витамина K, который необходим для усвоения минералов и укрепления сосудов и иммунной системы. Также в мясе карпа содержатся витамины B9 и B12. Витамин B9 не синтезируется в организме, поэтому важно находить его источники, а витамин B12 является мощным антиоксидантом, борющимся со свободными радикалами.

Карп, обитающий в пресноводных водоёмах, богат йодом, необходимым для нормальной работы щитовидной железы. В его составе также много фосфора и магния, которые важны для печени, костной системы и репродуктивных органов. Кроме того, в карпе присутствуют цинк, хлор, кобальт, кальций и натрий, а также витамины A, E, C, B1 и B6.

Карп и диетическое питание

Витамин B12 участвует в жировом обмене, поэтому карп может стать отличным продуктом для похудения, если его правильно готовить и включить в диетическое меню. Несмотря на то, что порция рыбы может быть калорийной, в запечённом виде весом 100 г она содержит около 150 ккал, в жареном — 200 ккал, а в вареном — всего 100 ккал.

Мясо карпа положительно влияет на пищеварительную систему, легко усваивается и помогает ускорить её работу. Кроме того, состав рыбы действует как естественный очиститель организма от токсинов и шлаков.

Болезни, при которых рекомендуется мясо карпа

Высокое содержание белка, витаминов и минералов позволяет включать карп в рацион при следующих недугах:

аномальная работа ЦНС;

ранения и переломы;

остеопороз и артрит;

слабый иммунитет;

воспалительные процессы;

депрессия.

Вероятный вред

Чистые пресные водоёмы сегодня редкость, и карп может накапливать токсины из воды, если он пойман в дикой природе.

Если рыба выращена на ферме, существует вероятность, что её кормили антибиотиками и препаратами для набора массы.

Кроме того, во всех пресноводных рыбах могут быть паразиты, поэтому карпа нельзя есть в сыром виде или мариновать.

Важно учитывать противопоказания: карп может вызывать индивидуальную непереносимость и не рекомендован людям с атеросклерозом и бронхиальной астмой.

Употребление карпа может разнообразить рацион и сделать его более полезным, но важно соблюдать противопоказания и выбирать здоровые способы приготовления.