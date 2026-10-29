Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сроки хранения мяса и колбасы в морозилке 0 271

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сроки хранения мяса и колбасы в морозилке

Мясо в морозилке может долго храниться, но со временем теряет вкусовые качества. Узнайте, сколько можно хранить различные виды продуктов при отрицательных температурах.

 

Многие покупают мясо впрок и хранят его в морозилке. Это удобно, так как всегда под рукой есть подходящий кусок для супа или горячего блюда. Кроме того, можно заранее спланировать меню на несколько недель.

Хотя мясо может храниться в морозилке долго, важно помнить, что даже при отрицательных температурах оно теряет качество и вкус. Ниже приведены рекомендации по срокам хранения различных видов мяса.

Домашняя птица

Целых цыплят или индейку можно хранить в морозилке до года. Части тушки, такие как голени, крылья или бедрышки, лучше употребить в течение 9 месяцев.

Говядина, баранина, свинина

Красное мясо, включая стейки, ребрышки и вырезку, можно хранить до года. Для разморозки лучше всего переложить мясо из морозилки в холодильник.

Полуфабрикаты

Колбаски, котлеты и другие полуфабрикаты, содержащие мясо, не рекомендуется хранить долго. Оптимально использовать их в течение пары месяцев.

Оленина

Хотя оленина не так часто встречается на наших кухнях, ее можно хранить в морозилке от 9 месяцев до года.

Фарш

Фарш, как магазинный, так и домашний, лучше хранить в морозилке не более 4 месяцев, чтобы сохранить его качество.

Рыба

Жирные сорта рыбы, такие как лосось, хранятся 2-3 месяца. Нежирная рыба, например, минтай, может храниться от 4 до 8 месяцев.

Приготовленное мясо

Если вы готовите впрок, например, варите бульон, то тушеное или вареное мясо можно хранить 2-3 месяца, а птицу — от 2 до 6 месяцев. Готовые котлеты стоит съесть в течение 1-3 месяцев.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сохранить бананы свежими: советы по хранению
Изображение к статье: Что произойдет, если есть рис каждый день
Изображение к статье: Что произойдет, если ежедневно пить 2 стакана апельсинового сока?
Изображение к статье: Обратная сторона кофемании: как кофе может влиять на усвоение железа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: согласованное сообщение
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые писатели
В мире
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер
В мире
1
Изображение к статье: Почему птичий мозг работает экономнее, чем звериный
В мире животных
Изображение к статье: Силиня
Политика
2
Изображение к статье: Зеленый кирпич
В мире
Изображение к статье: согласованное сообщение
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые писатели
В мире
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео