Мясо в морозилке может долго храниться, но со временем теряет вкусовые качества. Узнайте, сколько можно хранить различные виды продуктов при отрицательных температурах.
Многие покупают мясо впрок и хранят его в морозилке. Это удобно, так как всегда под рукой есть подходящий кусок для супа или горячего блюда. Кроме того, можно заранее спланировать меню на несколько недель.
Хотя мясо может храниться в морозилке долго, важно помнить, что даже при отрицательных температурах оно теряет качество и вкус. Ниже приведены рекомендации по срокам хранения различных видов мяса.
Домашняя птица
Целых цыплят или индейку можно хранить в морозилке до года. Части тушки, такие как голени, крылья или бедрышки, лучше употребить в течение 9 месяцев.
Говядина, баранина, свинина
Красное мясо, включая стейки, ребрышки и вырезку, можно хранить до года. Для разморозки лучше всего переложить мясо из морозилки в холодильник.
Полуфабрикаты
Колбаски, котлеты и другие полуфабрикаты, содержащие мясо, не рекомендуется хранить долго. Оптимально использовать их в течение пары месяцев.
Оленина
Хотя оленина не так часто встречается на наших кухнях, ее можно хранить в морозилке от 9 месяцев до года.
Фарш
Фарш, как магазинный, так и домашний, лучше хранить в морозилке не более 4 месяцев, чтобы сохранить его качество.
Рыба
Жирные сорта рыбы, такие как лосось, хранятся 2-3 месяца. Нежирная рыба, например, минтай, может храниться от 4 до 8 месяцев.
Приготовленное мясо
Если вы готовите впрок, например, варите бульон, то тушеное или вареное мясо можно хранить 2-3 месяца, а птицу — от 2 до 6 месяцев. Готовые котлеты стоит съесть в течение 1-3 месяцев.
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