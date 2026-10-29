Мясо в морозилке может долго храниться, но со временем теряет вкусовые качества. Узнайте, сколько можно хранить различные виды продуктов при отрицательных температурах.

Многие покупают мясо впрок и хранят его в морозилке. Это удобно, так как всегда под рукой есть подходящий кусок для супа или горячего блюда. Кроме того, можно заранее спланировать меню на несколько недель.

Хотя мясо может храниться в морозилке долго, важно помнить, что даже при отрицательных температурах оно теряет качество и вкус. Ниже приведены рекомендации по срокам хранения различных видов мяса.

Домашняя птица

Целых цыплят или индейку можно хранить в морозилке до года. Части тушки, такие как голени, крылья или бедрышки, лучше употребить в течение 9 месяцев.

Говядина, баранина, свинина

Красное мясо, включая стейки, ребрышки и вырезку, можно хранить до года. Для разморозки лучше всего переложить мясо из морозилки в холодильник.

Полуфабрикаты

Колбаски, котлеты и другие полуфабрикаты, содержащие мясо, не рекомендуется хранить долго. Оптимально использовать их в течение пары месяцев.

Оленина

Хотя оленина не так часто встречается на наших кухнях, ее можно хранить в морозилке от 9 месяцев до года.

Фарш

Фарш, как магазинный, так и домашний, лучше хранить в морозилке не более 4 месяцев, чтобы сохранить его качество.

Рыба

Жирные сорта рыбы, такие как лосось, хранятся 2-3 месяца. Нежирная рыба, например, минтай, может храниться от 4 до 8 месяцев.

Приготовленное мясо

Если вы готовите впрок, например, варите бульон, то тушеное или вареное мясо можно хранить 2-3 месяца, а птицу — от 2 до 6 месяцев. Готовые котлеты стоит съесть в течение 1-3 месяцев.