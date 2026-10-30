К такому выводу пришли ученые из Университета Ньюкасла (Великобритания), статья которых была опубликована в журнале BMC Nutrition.

Предыдущие исследования уже показали, что потребление чая снижает риск когнитивных нарушений и деменции у пожилых людей. Однако влияние этого напитка на работу мозга у людей в возрасте 85 лет и более оставалось неясным.

Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи изучили привычки почти семисот жителей Ньюкасла, возраст которых превышал 85 лет. Среди них было около 200 человек, достигших столетнего возраста.

Анализ собранной информации показал, что у тех пожилых людей, которые привыкли выпивать не менее пяти чашек черного чая в день, когнитивные способности сохранялись значительно лучше, чем у тех, кто пил этот напиток в меньших количествах или не пил его вовсе.

Так, любители чая, в отличие от остальных участников, лучше справлялись с тестами на концентрацию и удержание внимания. Кроме того, увлечение чаем положительно влияло на психомоторные функции, то есть на связь между головой и руками — пожилые люди демонстрировали более высокую точность движений и скорость реакции при выполнении сложных заданий.

Ведущий автор исследования Эдвард Окелло считает, что очень пожилым людям стоит включать чай в свой рацион. В то же время он отметил, что сохранение интеллектуальных способностей любителей чая может быть связано не только с полезными соединениями, содержащимися в напитке, но и с самим чайным ритуалом — процессом заваривания, общения за чашкой чая и так далее.