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Эффективный маринад для магазинной курицы: как уменьшить содержание химии в мясе 0 147

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эффективный маринад для магазинной курицы: как уменьшить содержание химии в мясе

Существует множество мнений о том, какими веществами обрабатывают животных и птицу для ускорения их роста.

 

По этой причине некоторые покупатели предпочитают фермерские продукты, которые считаются более "чистыми".

Что касается магазинной курицы, многие хозяйки используют различные методы, чтобы снизить уровень вредных веществ в мясе.

Например, некоторые рекомендуют вымачивать курицу, а другие советуют сливать первый бульон при варке. Но что делать, если вы планируете жарить курицу?

Эффективный маринад

Хозяйки предлагают следующий рецепт: смешайте готовую горчицу, сок лимона и уксус, затем натрите курицу или её части этой смесью и оставьте в холодильнике на 6-8 часов.

Во-первых, такие ингредиенты сделают мясо более нежным и вкусным. Во-вторых, как утверждают хозяйки, этот маринад помогает нейтрализовать вредные компоненты, благодаря чему продукт становится более безопасным для употребления.

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Редакция BB.LV
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