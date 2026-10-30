Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

История попкорна 0 26

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Попкорн

Попкорн и его происхождение.

Согласно историческим данным, открытие попкорна (от англ. popped — «с треском лопаться», corn — «кукуруза») принадлежит древним индейцам, которые обнаружили особую разновидность маиса, способную к «самовзрыванию».

Секрет этой «взрывоопасности» заключается в уникальном строении зерна, в котором находится капелька крахмала с водой. При нагревании вода превращается в пар, который разрывает оболочку зерна, заставляя его раскрыться и увеличиться в объеме.

Эрнан Кортес, прибывший в Мексику в 1519 году, стал свидетелем приготовления этого экзотического блюда для европейцев. Индейцы готовили попкорн, помещая початки маиса в горячее масло или бросая отдельные зерна в специальные корзинки, которые держали над огнем, равномерно потряхивая.

Современная история попкорна началась во второй половине XIX века. Первые упоминания о нем встречаются в различных сельскохозяйственных документах США, датированных 1880 годом. В 1885 году Чарлз Криторз разработал первую компактную и мобильную машину для производства попкорна.

Идея связать попкорн с кинематографом принадлежит предпринимателю Сэмюэлу Рубину, который во времена Великой депрессии начал продавать попкорн в пакетиках в кинотеатрах.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кому полезен карп: как выбрать и приготовить
Изображение к статье: Гранаты и их влияние на рак
Изображение к статье: 6 продуктов, которые помогают уменьшить риск выпадения волос: советы специалистов
Изображение к статье: Как сохранить бананы свежими: советы по хранению

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Три женщины заявили, что заболели раком после использования гербицида
Бизнес
Изображение к статье: Награды
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Торжественное открытие
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Электричка
Наша Латвия
Изображение к статье: Гранат
Еда и рецепты
Изображение к статье: Учения идут
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Три женщины заявили, что заболели раком после использования гербицида
Бизнес
Изображение к статье: Награды
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Торжественное открытие
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео