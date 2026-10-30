Согласно историческим данным, открытие попкорна (от англ. popped — «с треском лопаться», corn — «кукуруза») принадлежит древним индейцам, которые обнаружили особую разновидность маиса, способную к «самовзрыванию».

Секрет этой «взрывоопасности» заключается в уникальном строении зерна, в котором находится капелька крахмала с водой. При нагревании вода превращается в пар, который разрывает оболочку зерна, заставляя его раскрыться и увеличиться в объеме.

Эрнан Кортес, прибывший в Мексику в 1519 году, стал свидетелем приготовления этого экзотического блюда для европейцев. Индейцы готовили попкорн, помещая початки маиса в горячее масло или бросая отдельные зерна в специальные корзинки, которые держали над огнем, равномерно потряхивая.

Современная история попкорна началась во второй половине XIX века. Первые упоминания о нем встречаются в различных сельскохозяйственных документах США, датированных 1880 годом. В 1885 году Чарлз Криторз разработал первую компактную и мобильную машину для производства попкорна.

Идея связать попкорн с кинематографом принадлежит предпринимателю Сэмюэлу Рубину, который во времена Великой депрессии начал продавать попкорн в пакетиках в кинотеатрах.