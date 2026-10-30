Когда вам нужно очистить 1 зубчик чеснока, проще всего сделать это с помощью ножа за минуту.

Однако иногда возникает необходимость очистить не один зубчик, а целую головку или даже две.

Это может произойти, когда вы готовите для семейного мероприятия и нужно приготовить много угощений для гостей.

Также такая потребность может возникнуть в период заготовок на зиму.

В любом случае, привычный способ очистки займет значительно больше времени и усилий.

Вместо того чтобы тратить полчаса на очистку чеснока, попробуйте воспользоваться простым приемом, который используют многие опытные хозяйки.

Для этого поместите чеснок в холодную воду на 10-15 минут — это время можно использовать для других домашних дел.

После истечения указанного времени слейте воду и очистите чеснок руками. После замачивания шелуха легко отделяется от зубчиков.