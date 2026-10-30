Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как быстро почистить большое количество чеснока: советы от опытных кулинаров 0 291

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро почистить большое количество чеснока: советы от опытных кулинаров

Когда вам нужно очистить 1 зубчик чеснока, проще всего сделать это с помощью ножа за минуту.

 

Однако иногда возникает необходимость очистить не один зубчик, а целую головку или даже две.

Это может произойти, когда вы готовите для семейного мероприятия и нужно приготовить много угощений для гостей.

Также такая потребность может возникнуть в период заготовок на зиму.

В любом случае, привычный способ очистки займет значительно больше времени и усилий.

Вместо того чтобы тратить полчаса на очистку чеснока, попробуйте воспользоваться простым приемом, который используют многие опытные хозяйки.

Для этого поместите чеснок в холодную воду на 10-15 минут — это время можно использовать для других домашних дел.

После истечения указанного времени слейте воду и очистите чеснок руками. После замачивания шелуха легко отделяется от зубчиков.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Гранат
Изображение к статье: Кетчуп
Изображение к статье: Как правильно есть хурму для похудения: польза фрукта
Изображение к статье: Как выбрать спелое и вкусное манго: три признака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Апостол Лука
Наша Латвия
Изображение к статье: Польза мурчания кошки для человека: интересные факты
В мире животных
Изображение к статье: Инжир: полезные свойства, вред и способы употребления
Люблю!
Изображение к статье: Пять бытовых проблем, где поможет крахмал
Дом и сад
Изображение к статье: Помощь иммунитету: 7 продуктов с высоким содержанием цинка
Люблю!
Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Апостол Лука
Наша Латвия
Изображение к статье: Польза мурчания кошки для человека: интересные факты
В мире животных
Изображение к статье: Инжир: полезные свойства, вред и способы употребления
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео