Существует множество препаратов и добавок для быстрой потери веса, но натуральные продукты могут быть не менее эффективными и содержат необходимые питательные вещества.

Хурма — это фрукт, который любят многие. Он сладкий, сочный и обладает неповторимым ароматом.

Но у тех, кто стремится похудеть, возникает вопрос: можно ли есть хурму, если нужно сбросить вес? Ведь она такая сладкая…

Хурма для похудения: можно есть или нет?

Этот фрукт появляется на прилавках магазинов осенью и радует нас зимой. Его легко узнать по округлой форме и оранжевому или желтому цвету, напоминающему помидоры.

Можно ли есть хурму при похудении? Несмотря на сладость и наличие быстрых углеводов, этот фрукт может помочь в снижении веса. Многочисленные исследования подтверждают его положительное влияние на вес.

Польза хурмы для похудения:

- **Клетчатка** — улучшает пищеварение, выводит шлаки из кишечника и препятствует всасыванию жиров и холестерина.

- **Чувство сытости** — хурма помогает забыть о голоде на 2-3 часа благодаря медленному перевариванию и наполнению желудка.

- **Содержит 80% воды** — это важно при похудении, так как вода не содержит калорий, увлажняет организм и способствует нормальному метаболизму.

- **Избавляет от запоров** — хурма улучшает пищеварение и помогает при вздутии живота.

- **Регулирует уровень сахара в крови** — предотвращает скачки сахара благодаря содержанию пектина.

- **Богата питательными веществами** — хурма обогащает организм витаминами и минералами, необходимыми в период похудения.

- **Содержит железо** — помогает предотвратить дефицит железа, часто встречающийся у худеющих.

Калорийность хурмы

В 100 граммах зрелой хурмы содержится около 60-70 калорий, что не так уж много. Калорийность может варьироваться в зависимости от сорта и сладости. Рекомендуется употреблять хурму в первой половине дня, когда организму нужны натуральные сахара и быстрые углеводы, а также до или после тренировки.

Другие преимущества хурмы

Это не все полезные свойства хурмы. Она также может защитить от онкологии, укрепить сердце и сосуды, а также подарить молодость. Из-за содержания быстрых углеводов достаточно употреблять одну хурму в день. Ее можно есть в чистом виде или добавлять в десерты и смузи.

Разгрузка на хурме: меню

В течение дня рекомендуется есть только хурму, не более полутора килограммов, разделив это количество на 5-6 приемов пищи. Между приемами пищи пейте воду, чай или кофе без сахара.

Хурма при диабете

Многих интересует, можно ли употреблять хурму при диабете. Прежде всего, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Инсулинозависимые пациенты должны исключить хурму из рациона. При диабете второго типа можно есть хурму, но не более 1/2-1 плода в день. Если после употребления уровень глюкозы в крови повышается, стоит исключить фрукт из рациона.