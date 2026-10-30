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Как сделать домашний кетчуп: простой рецепт 0 64

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кетчуп

Многие предпочитают домашний кетчуп магазинному, так как его легко приготовить.

 

Для приготовления домашнего кетчупа не понадобятся редкие ингредиенты и особые кулинарные навыки.

Ингредиенты для соуса:

помидоры – 2 кг;
сладкий перец – 0,5 кг;
лук – 0,5 кг;
сахар – 1 стакан;
растительное масло – 200 г;
черный перец (молотый) – 1 столовая ложка;
сухая горчица – 1 столовая ложка;
соль – по вкусу.

Пошаговая инструкция по приготовлению:

1. Измельчите все ингредиенты в чаше блендера или с помощью мясорубки.

2. Добавьте в полученную массу специи, сахар и соль, тщательно перемешайте.

3. Поставьте смесь на слабый огонь и варите полтора часа, периодически помешивая.

4. По завершении варки переложите кетчуп в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками.

Домашний кетчуп по вкусу не уступает магазинному, а ценится еще больше, так как приготовлен собственноручно. Особенно приятно, если основные ингредиенты были выращены на вашем участке.

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Редакция BB.LV
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