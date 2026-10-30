Многие предпочитают домашний кетчуп магазинному, так как его легко приготовить.

Для приготовления домашнего кетчупа не понадобятся редкие ингредиенты и особые кулинарные навыки.

Ингредиенты для соуса:

помидоры – 2 кг;

сладкий перец – 0,5 кг;

лук – 0,5 кг;

сахар – 1 стакан;

растительное масло – 200 г;

черный перец (молотый) – 1 столовая ложка;

сухая горчица – 1 столовая ложка;

соль – по вкусу.

Пошаговая инструкция по приготовлению:

1. Измельчите все ингредиенты в чаше блендера или с помощью мясорубки.

2. Добавьте в полученную массу специи, сахар и соль, тщательно перемешайте.

3. Поставьте смесь на слабый огонь и варите полтора часа, периодически помешивая.

4. По завершении варки переложите кетчуп в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками.

Домашний кетчуп по вкусу не уступает магазинному, а ценится еще больше, так как приготовлен собственноручно. Особенно приятно, если основные ингредиенты были выращены на вашем участке.