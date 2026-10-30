Многие предпочитают домашний кетчуп магазинному, так как его легко приготовить.
Для приготовления домашнего кетчупа не понадобятся редкие ингредиенты и особые кулинарные навыки.
Ингредиенты для соуса:
помидоры – 2 кг;
сладкий перец – 0,5 кг;
лук – 0,5 кг;
сахар – 1 стакан;
растительное масло – 200 г;
черный перец (молотый) – 1 столовая ложка;
сухая горчица – 1 столовая ложка;
соль – по вкусу.
Пошаговая инструкция по приготовлению:
1. Измельчите все ингредиенты в чаше блендера или с помощью мясорубки.
2. Добавьте в полученную массу специи, сахар и соль, тщательно перемешайте.
3. Поставьте смесь на слабый огонь и варите полтора часа, периодически помешивая.
4. По завершении варки переложите кетчуп в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками.
Домашний кетчуп по вкусу не уступает магазинному, а ценится еще больше, так как приготовлен собственноручно. Особенно приятно, если основные ингредиенты были выращены на вашем участке.
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