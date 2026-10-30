Гранаты богаты танинами, сахарами и витамином C. Они полезны при малокровии.

Польза этого фрукта неоспорима, но важно выбрать спелый и сладкий плод, так как кислые гранаты могут не понравиться. Существуют несколько признаков, которые помогут в этом.

Как выбрать спелый и сладкий гранат?

1. Сначала оцените кожуру фрукта. Она должна быть сухой, без странных пятен и запаха. На кожуре не должно быть вмятин и трещин.

2. Спелый и сладкий плод будет тяжелым. При выборе можно сравнить гранаты по весу. Если у вас есть сомнения, звук также поможет сделать правильный выбор. Аккуратно постучите по фрукту: приглушенный звук указывает на кислое зерно внутри.

3. Обратите внимание на верхнюю часть плода, известную как «коронка». Соцветие должно быть сухим, раскрытым и иметь коричневатый оттенок. Наличие зелени указывает на то, что гранат был сорван раньше времени.