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Как выбрать спелый и сладкий гранат: три надежных признака 0 110

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гранат

Гранат полезен для профилактики заболеваний суставов и укрепления здоровья хрящей.

 

Гранаты богаты танинами, сахарами и витамином C. Они полезны при малокровии.

Польза этого фрукта неоспорима, но важно выбрать спелый и сладкий плод, так как кислые гранаты могут не понравиться. Существуют несколько признаков, которые помогут в этом.

Как выбрать спелый и сладкий гранат?

1. Сначала оцените кожуру фрукта. Она должна быть сухой, без странных пятен и запаха. На кожуре не должно быть вмятин и трещин.

2. Спелый и сладкий плод будет тяжелым. При выборе можно сравнить гранаты по весу. Если у вас есть сомнения, звук также поможет сделать правильный выбор. Аккуратно постучите по фрукту: приглушенный звук указывает на кислое зерно внутри.

3. Обратите внимание на верхнюю часть плода, известную как «коронка». Соцветие должно быть сухим, раскрытым и иметь коричневатый оттенок. Наличие зелени указывает на то, что гранат был сорван раньше времени.

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