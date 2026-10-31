Согласно классической схеме питания, завтрак должен быть до девяти утра и составлять 30-35% суточной калорийности рациона. Затем следует полезный перекус, а обед в районе двух часов может включать крупы, мясные или рыбные продукты и овощи. Ужин должен быть легким, и его рекомендуется принимать за два-три часа до сна, чтобы пища успела полностью перевариться.

Также важен правильный питьевой режим. Рекомендуется употреблять от 1,5 до 2,5 литров воды в зависимости от работы выделительной системы и наличия отеков. С утра, на голодный желудок, стоит выпить один или два стакана чистой воды, а завтрак следует принимать через 30 минут.