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Как начать правильно питаться: советы диетолога 0 59

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как начать правильно питаться: советы диетолога

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева делится принципами сбалансированного питания.

 

Согласно классической схеме питания, завтрак должен быть до девяти утра и составлять 30-35% суточной калорийности рациона. Затем следует полезный перекус, а обед в районе двух часов может включать крупы, мясные или рыбные продукты и овощи. Ужин должен быть легким, и его рекомендуется принимать за два-три часа до сна, чтобы пища успела полностью перевариться.

Также важен правильный питьевой режим. Рекомендуется употреблять от 1,5 до 2,5 литров воды в зависимости от работы выделительной системы и наличия отеков. С утра, на голодный желудок, стоит выпить один или два стакана чистой воды, а завтрак следует принимать через 30 минут.

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