Торты — это неотъемлемая часть праздников и значимых событий.

Многие сладкоежки любят побаловать себя изысканными кондитерскими изделиями.

Поэтому неудивительно, что существует множество мировых рекордов, связанных с тортами. О каких интересных рекордах стоит знать?

Торт с площадью более 220 квадратных метров

Трудно поверить, но около семи лет назад итальянские кулинары создали эффектный торт огромного размера. Примечательно, что над его созданием трудились три сотни специалистов.

Этот торт, площадь которого превышала 220 квадратных метров, попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Торт весом 59 тонн

Если говорить о самом тяжелом торте, стоит упомянуть изделие американских поваров. Им удалось приготовить относительно невысокий торт (около половины метра) с рекордным весом чуть менее 60 тонн.

Кстати, кондитеры из США уже готовили тяжелый торт весом 58 тонн еще в конце 80-х годов прошлого века.

Кондитерское изделие стоимостью 35 миллионов долларов

Когда торт готовит именитый кондитер, его стоимость может быть весьма высокой. Однако трудно представить, что за десерт может потребоваться 35 миллионов долларов.

Именно столько стоил торт, который был приготовлен поварами из Шри-Ланки по частному заказу. Кондитеры создали изделие в форме пиратского корабля, на котором располагались настоящие драгоценности.