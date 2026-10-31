Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ошибки при засолке сала: как избежать «резинового» результата 0 163

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ошибки при засолке сала: как избежать «резинового» результата

Зная о нюансах засолки, можно добиться нежного и вкусного сала.

 

Засолка сала считается довольно простой процедурой, но в ней есть свои особенности, которые могут привести к тому, что продукт получится жестким и труднопережевываемым.

Выбор сала

Опытные кулинары рекомендуют использовать сало с мясными прослойками для засолки. Идеальными вариантами являются грудинка, боковые или спинные срезы. Не стоит брать срезы с брюшины.

Также важно учитывать возраст свиньи: «старое» сало будет менее вкусным и нежным по сравнению с молодым.

Ошибка в процессе засолки

Многие допускают распространенную ошибку. «Резиновое» сало часто получается при сухой засолке. Чтобы избежать этого, сало следует солить в плотно закрытой таре.

Если этого не сделать, сало не будет солиться и пропитываться специями, а, наоборот, начнет подсыхать.

Как исправить ситуацию

Если сало получилось «резиновым», его можно заморозить, а затем нарезать тонкими кусочками. Также можно сделать сало мягче, проварив его в специальном рассоле с ароматными специями и лавровым листом. Жесткое сало можно пропечь в духовом шкафу или мультиварке.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как быстро почистить большое количество чеснока: советы от опытных кулинаров
Изображение к статье: Попкорн
Изображение к статье: Гранат
Изображение к статье: Кетчуп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приготовить хрустящие вафельные трубочки с яйцами и без
Люблю!
Изображение к статье: мужчины
Наша Латвия
Изображение к статье: Ралфс Фрейбергс
Спорт
1
Изображение к статье: Царицыно
В мире
1
Изображение к статье: Бессонница
Люблю!
Изображение к статье: библиотека
Наша Латвия
Изображение к статье: Как приготовить хрустящие вафельные трубочки с яйцами и без
Люблю!
Изображение к статье: мужчины
Наша Латвия
Изображение к статье: Ралфс Фрейбергс
Спорт
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео