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Почему яблоки полезны для похудения: мнение диетолога 2 104

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему яблоки полезны для похудения: мнение диетолога

Тем, кто стремится избавиться от лишнего веса, важно учитывать определенные правила питания. Некоторые продукты могут способствовать похудению.

 

Об этом рассказала диетолог Кэролин Ходжес, сообщает EatingWell.

В первую очередь она выделила яблоки, которые рекомендуется есть с кожурой. Употребление этого фрукта помогает снизить тягу к рафинированным углеводам. Кроме того, яблоки являются низкокалорийным и сытным продуктом.

Такой же эффект имеют и семена чиа. Всего две столовые ложки содержат 40 процентов суточной нормы клетчатки.

Доктор также отметила другие полезные продукты.

Специалист советует включать в рацион рыбу, богатую омега-3, дважды в неделю. Полезно добавлять в питание крестоцветные овощи.

Что касается десертов, то разнообразить меню можно темным шоколадом с высоким содержанием какао.

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