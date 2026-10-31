Кто не хочет оставаться здоровым и молодым как можно дольше?

Специалисты по питанию уверены, что соблюдение простых правил может значительно продлить жизнь.

Важно не только отказаться от вредных привычек, поддерживать физическую активность и регулярно проходить медицинские обследования, но и корректировать свой рацион питания.

Меню должно быть разнообразным и сбалансированным, но это не все.

Диетолог Анжелика Дюваль утверждает, что регулярное употребление чеснока может помочь прожить на десять лет дольше.

Чеснок следует употреблять в сыром виде, добавляя всего один зубчик к основному блюду.

Специалист также отметила преимущества этой популярной пряности в рационе.

Во-первых, чеснок необходим для уничтожения патогенной микрофлоры в кишечнике, что напрямую связано со здоровьем и иммунитетом.

Кроме того, он содержит много молибдена и хрома, которые регулируют обменные процессы и защищают от диабета.