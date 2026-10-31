Кто не хочет оставаться здоровым и молодым как можно дольше?
Специалисты по питанию уверены, что соблюдение простых правил может значительно продлить жизнь.
Важно не только отказаться от вредных привычек, поддерживать физическую активность и регулярно проходить медицинские обследования, но и корректировать свой рацион питания.
Меню должно быть разнообразным и сбалансированным, но это не все.
Диетолог Анжелика Дюваль утверждает, что регулярное употребление чеснока может помочь прожить на десять лет дольше.
Чеснок следует употреблять в сыром виде, добавляя всего один зубчик к основному блюду.
Специалист также отметила преимущества этой популярной пряности в рационе.
Во-первых, чеснок необходим для уничтожения патогенной микрофлоры в кишечнике, что напрямую связано со здоровьем и иммунитетом.
Кроме того, он содержит много молибдена и хрома, которые регулируют обменные процессы и защищают от диабета.
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