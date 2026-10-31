Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые следует употреблять с осторожностью или исключить из рациона. На первом месте находится алкоголь, за ним следует сахар.

«Сосуды мозга начинают страдать, и в них устремляется холестерин. Излишки сахара перерабатываются в жир, печень пытается это нейтрализовать, но сама при этом повреждается, начинает заполняться жиром и вырабатывать холестерин низкой плотности», — цитирует Life Соломатину.

Также врач выделила трансжиры, соль и отметила, что жареная картошка является еще одним продуктом, с которым нужно быть осторожнее.

«Когда белки слипаются с углеводами, образуется конечный продукт гликации — такая «карамелька». Это приводит к слипанию, что внешне проявляется в виде проседания коллагена и морщин. Если такая же ситуация происходит с сосудами, нарушаются метаболические процессы, и первым начинает страдать мозг. Это ведет к медленному угасанию мозга и нарушению когнитивных способностей», — добавила она.