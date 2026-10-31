Некоторые хозяйки знают, что при приготовлении гречневой каши стоит добавлять соду.
Однако не все осознают, какую цель преследуют те, кто добавляет этот неожиданный компонент в кастрюлю.
Этот простой трюк помогает сделать гречку рыхлой и воздушной.
Сода смягчает вкус крупы, убирает горечь и специфический «гречневый» запах, который не всем нравится.
Кроме того, порошок, используемый в выпечке, обеспечивает лучшее очищение крупы.
Еще одно преимущество — процесс приготовления гарнира занимает в два раза меньше времени. Также вы можете смело уменьшить количество добавляемой соли вдвое, не потеряв при этом во вкусе готового блюда.
Теперь поговорим о том, как правильно добавлять соду: делать это следует после закипания воды в кастрюле.
На один стакан гречневой крупы потребуется два стакана воды и немного соды — на кончике ножа.
Оставить комментарий