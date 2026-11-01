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Что есть в холодное время года, чтобы не набрать вес 0 209

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Овощи

В холодное время года аппетит может увеличиваться, так как еда служит топливом для организма.

 

В это время человек часто выбирает более калорийные продукты, что может негативно сказаться на фигуре.

Эндокринолог Алёна Вавилова рекомендует отдавать предпочтение определённым продуктам, чтобы избежать набора лишних килограммов осенью и зимой.

Если возникает желание взять с полки магазина печенье или чипсы, лучше заменить их на фруктовые слайсы или овощные палочки. В меню должно быть как можно больше сезонных фруктов и овощей, таких как яблоки, грибы, капуста, тыква, репа и гранаты.

Не забывайте про супы, тушеные овощи, а также продукты, богатые белком, например, бобовые и жирную рыбу.

Кроме того, важно пить много чистой и негазированной воды.

Что касается других напитков, стоит отдавать предпочтение травяным чаям, например, с мятой, а также чаю с лимоном и имбирем.

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