Название этих веществ, обещающих удовольствие в любовных утехах, происходит от имени богини любви Афродиты. На самом деле, некоторые из них не имеют реального эффекта, а действуют лишь на психологическом уровне.

Например, к афродизиакам относят икру и истертый в порошок рог носорога, но миф о них основан на убеждении древних, что свойства съеденного (в данном случае, плодовитость) передаются едоку. То же самое касается устриц: поскольку эти моллюски являются гермафродитами, считается, что они обладают двойным зарядом сексуальной энергии.

Другие «чудодейственные средства» содержат витамины А и Е, а также тонизирующие компоненты, такие как женьшень, элеутерококк и янтарная кислота. Эти вещества повышают общий тонус, ускоряют обмен веществ и пробуждают интерес к жизни, включая её сексуальную сторону.

Афродизиаки делятся на растительные и животные. К растительным относятся экстракты тропических деревьев муиры-пуамы, дамианы, гуараны и иохимбе, а также более привычные для нас миндаль, бананы, финики и лук. К животным — морепродукты, козье молоко, сыры, перепелиные и куриные яйца и другие продукты.

Из животного мира также используются вещества, которые входят в состав многих «соблазняющих» парфюмерных композиций: мускус, амбра, цибетин и бобровая струя. Они воздействуют на нервную систему и активизируют естественные аминокислоты, способствующие расширению кровеносных сосудов и приливу крови к гениталиям. Известная благодаря маркизу де Саду «шпанская мушка» содержит яд кантарис, который действительно влияет на потенцию, раздражая внутренние стенки мочеиспускательного канала, однако может вызвать воспаление мочеполовых путей и привести к серьезным последствиям.

В прошлом веке было создано множество синтетических психостимуляторов, вызывающих состояние сексуального возбуждения. Под действием таких препаратов либидо фокусируется на находящемся рядом человеке, создавая искусственное чувство влюбленности, которое длится несколько часов. Однако такие препараты могут значительно снизить естественную сексуальную активность человека.