Имбирный корень пользуется популярностью в любое время года. Его часто заваривают вместо чая после простой обработки.

Имбирные цукаты не менее вкусны. Они имеют длительный срок хранения, прекрасно заменяют сладости и находят широкое применение в кулинарии.

Для приготовления потребуется:

имбирь;

вода;

сахар.

Как готовить

Сначала корень нужно помыть и очистить, затем нарезать тонкими пластинками толщиной 2-3 мм.

После этого помещаем нарезанный имбирь в кастрюлю и заливаем водой так, чтобы она полностью покрывала ломтики. Оставляем его вымачиваться на трое суток в прохладном месте, чтобы избежать чрезмерной жгучести.

Затем перекладываем имбирь в чистую кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Как только вода закипит, сливаем ее, добавляем сахар и заливаем 3 стаканами воды.

Варим цукаты на слабом огне в течение часа, постоянно помешивая, а затем даем остыть. Этот процесс повторяем дважды.

Когда имбирные пластинки станут прозрачными, сливаем воду, даем им остыть и посыпаем сахарной пудрой.

После высыхания цукаты помещаем в стеклянные банки для хранения. Зимой они станут отличной заменой сладостям к чаю.