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Как выбрать спелую хурму: 4 простых правила 0 55

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать спелую хурму: 4 простых правила

Хурма может стать полезным дополнением к рациону, особенно в условиях стресса и плохого питания.

Фрукт способствует выработке эритроцитов, улучшает циркуляцию крови, стабилизирует давление и помогает организму лучше усваивать кислород.

Чтобы правильно выбрать хурму в магазине, нужно учитывать несколько простых нюансов.

Как выбрать хурму

1. Для покупки спелого и сладкого фрукта, который не будет вяжущим, выбирайте круглые или приплюснутые плоды.

2. Обратите внимание на цвет хурмы. Спелый плод имеет насыщенный красно-оранжевый цвет. Если окрас светло-оранжевый, скорее всего, плод не вызрел.

Если на кожице хурмы есть тонкие сухие полоски, расположенные кругами, это признак спелости.

3. Качество хурмы можно определить на ощупь. Твердые плоды незрелые, а мягкие, которые легко разминаются в руках, переспевшие. Идеальный вариант — это плод, находящийся между незрелым и перезрелым состоянием.

4. При выборе хурмы обратите внимание на околоплодные листья. У качественных плодов они должны быть высохшими. Если приподнять их, под ними можно увидеть коричневый оттенок.

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