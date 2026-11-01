Винегрет — это блюдо, которое сочетает в себе простоту приготовления и аппетитный вкус.

Однако при частом употреблении вкус обычной смеси овощей может надоесть.

К счастью, эту проблему легко решить, приготовив блюдо по альтернативному рецепту.

В этом варианте винегрета в состав должны входить не только овощи, но и яблоко.

Эта нестандартная фруктово-овощная смесь называется «Винегрет по-немецки».

Рецепт винегрета по-немецки

Сначала необходимо отварить одну свёклу и две картофелины.

Пока овощи готовятся, можно сделать заправку, состоящую из нескольких столовых ложек оливкового масла и любимых специй.

Затем нужно нарезать картошку и свёклу на «кубики», а также мелко порезать луковицу и пару солёных огурцов.

Все овощные компоненты отправляются в глубокую ёмкость, куда добавляется и секретный ингредиент — мелко нарезанное яблоко. Чем более кислым будет фрукт, тем лучше.

Получившуюся смесь нужно залить заранее приготовленной заправкой.

После тщательного перемешивания получится необычный винегрет с ярким вкусом.