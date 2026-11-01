Винегрет — это блюдо, которое сочетает в себе простоту приготовления и аппетитный вкус.
Однако при частом употреблении вкус обычной смеси овощей может надоесть.
К счастью, эту проблему легко решить, приготовив блюдо по альтернативному рецепту.
В этом варианте винегрета в состав должны входить не только овощи, но и яблоко.
Эта нестандартная фруктово-овощная смесь называется «Винегрет по-немецки».
Рецепт винегрета по-немецки
Сначала необходимо отварить одну свёклу и две картофелины.
Пока овощи готовятся, можно сделать заправку, состоящую из нескольких столовых ложек оливкового масла и любимых специй.
Затем нужно нарезать картошку и свёклу на «кубики», а также мелко порезать луковицу и пару солёных огурцов.
Все овощные компоненты отправляются в глубокую ёмкость, куда добавляется и секретный ингредиент — мелко нарезанное яблоко. Чем более кислым будет фрукт, тем лучше.
Получившуюся смесь нужно залить заранее приготовленной заправкой.
После тщательного перемешивания получится необычный винегрет с ярким вкусом.
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