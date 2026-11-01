Ароматные фаршированные перцы со сметаной могут затмить даже голубцы из свежей капусты.

Это блюдо является частью кулинарных традиций многих стран, включая Молдавию, Грузию, Азербайджан, Россию, Болгарию и другие.

Фаршированный перец – это популярное блюдо, однако даже опытные кулинары иногда допускают ошибки в процессе его приготовления.

Секрет с рисом

Многие хозяйки добавляют в фарш для фаршированных перцев отварной рис, который обычно готовится примерно на 50%.

Это и есть основная ошибка. Рис для начинки лучше использовать в сыром виде. Если крупу предварительно отварить, а затем добавить в фарш, то в процессе приготовления белок свернется.

Таким образом, даже если перцы будут плотно заполнены, начинка может выпасть из овоща в готовом блюде.

Поэтому опытные кулинары советуют добавлять рис в сыром виде. В этом случае он приготовится одновременно с перцами, увеличится в размере и не будет выпадать. В результате блюдо сохранит свою аппетитность и не превратится в неразборчивую массу.