Хотя чипсы сами по себе являются отличным перекусом, опытные хозяйки нашли множество способов их использования в других блюдах.
Например, с помощью чипсов можно приготовить закуску в виде сырных палочек в панировке.
Для этого вам понадобятся:
картофельные чипсы - 100 г;
сыр - 200 г;
яйца - 2 шт.;
мука - 2 ст. л.;
паприка - 1 ч. л.;
сушеный зеленый лук - 2 ч. л.;
сушеный репчатый лук - 1 ч. л.;
соль - по вкусу;
растительное масло - для обжарки.
Сначала нужно измельчить чипсы до состояния крошки.
Переложите получившуюся панировку из чипсов в одну тарелку, а во вторую - всыпьте муку и специи.
Также потребуется глубокая миска для взбивания яиц.
Теперь можно нарезать сыр на брусочки.
Каждую сырную палочку обваляйте в муке, затем погрузите в яйцо, а напоследок - в чипсы.
Выложите сырные палочки на раскаленную сковородку, смазанную растительным маслом. Обжаривайте закуску в течение 3-5 минут, не забывая переворачивать, чтобы они подрумянились со всех сторон.
Оставить комментарий