Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что приготовить из чипсов: удивительная закуска для любой компании 0 140

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что приготовить из чипсов: удивительная закуска для любой компании

Хотя чипсы сами по себе являются отличным перекусом, опытные хозяйки нашли множество способов их использования в других блюдах.

 

Например, с помощью чипсов можно приготовить закуску в виде сырных палочек в панировке.

Для этого вам понадобятся:

картофельные чипсы - 100 г;
сыр - 200 г;
яйца - 2 шт.;
мука - 2 ст. л.;
паприка - 1 ч. л.;
сушеный зеленый лук - 2 ч. л.;
сушеный репчатый лук - 1 ч. л.;
соль - по вкусу;
растительное масло - для обжарки.

Сначала нужно измельчить чипсы до состояния крошки.

Переложите получившуюся панировку из чипсов в одну тарелку, а во вторую - всыпьте муку и специи.

Также потребуется глубокая миска для взбивания яиц.

Теперь можно нарезать сыр на брусочки.

Каждую сырную палочку обваляйте в муке, затем погрузите в яйцо, а напоследок - в чипсы.

Выложите сырные палочки на раскаленную сковородку, смазанную растительным маслом. Обжаривайте закуску в течение 3-5 минут, не забывая переворачивать, чтобы они подрумянились со всех сторон.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему свекла полезна при похудении: советы диетологов
Изображение к статье: Распространенная ошибка при фаршировке перцев: секрет в рисе
Изображение к статье: Как выбрать спелую хурму: 4 простых правила
Изображение к статье: Омлет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: собаки на пляже
В мире животных
Изображение к статье: Наиболее вредный способ приготовления яиц, способствующий старению
Еда и рецепты
Изображение к статье: Женщина
В мире
Изображение к статье: Дата центр
Техно
1
Изображение к статье: Пожар на Тейке
Наша Латвия
Изображение к статье: Ошибки при употреблении творога: что нельзя есть вместе с ним
Еда и рецепты
Изображение к статье: собаки на пляже
В мире животных
Изображение к статье: Наиболее вредный способ приготовления яиц, способствующий старению
Еда и рецепты
Изображение к статье: Женщина
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео