Хотя чипсы сами по себе являются отличным перекусом, опытные хозяйки нашли множество способов их использования в других блюдах.

Например, с помощью чипсов можно приготовить закуску в виде сырных палочек в панировке.

Для этого вам понадобятся:

картофельные чипсы - 100 г;

сыр - 200 г;

яйца - 2 шт.;

мука - 2 ст. л.;

паприка - 1 ч. л.;

сушеный зеленый лук - 2 ч. л.;

сушеный репчатый лук - 1 ч. л.;

соль - по вкусу;

растительное масло - для обжарки.

Сначала нужно измельчить чипсы до состояния крошки.

Переложите получившуюся панировку из чипсов в одну тарелку, а во вторую - всыпьте муку и специи.

Также потребуется глубокая миска для взбивания яиц.

Теперь можно нарезать сыр на брусочки.

Каждую сырную палочку обваляйте в муке, затем погрузите в яйцо, а напоследок - в чипсы.

Выложите сырные палочки на раскаленную сковородку, смазанную растительным маслом. Обжаривайте закуску в течение 3-5 минут, не забывая переворачивать, чтобы они подрумянились со всех сторон.