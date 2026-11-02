Если вы хотите приготовить курицу в духовке, следуйте этим простым советам для получения хрустящей корочки.

Хрустящая корочка делает курицу невероятно вкусной и свидетельствует о высоком уровне мастерства повара. Чтобы добиться этого эффекта, нужно соблюдать несколько простых правил. Какие же это правила?

Мед

Некоторые хозяйки опасаются использовать мед, полагая, что он придаст курице сладкий вкус. Однако это не так. Наоборот, мед поможет создать аппетитную корочку, которая сохранится надолго.

Использовать мед нужно правильно. Сначала запекайте курицу почти до полной готовности (примерно 50 минут при 200 градусах в духовом шкафу), затем обработайте ее медом и готовьте еще 15 минут.

Разрыхлитель для теста

Эта хитрость может показаться необычной, так как разрыхлитель обычно не используется в мясных блюдах. Тем не менее, стоит попробовать этот метод для получения хрустящей корочки на курице.

Добавьте небольшое количество разрыхлителя (около половины чайной ложки) в маринад, а затем готовьте курицу привычным способом.

Соль

Этот метод считается самым простым, так как даже начинающий повар сможет приготовить курицу с идеальной корочкой при минимальных усилиях.

Просто выложите ровный слой соли и разместите на нем курицу. Затем запекайте в духовом шкафу до готовности.