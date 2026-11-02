Яйца считаются одним из самых полезных продуктов для здоровья.
Многие предпочитают готовить яичницу на завтрак или использовать вареные яйца в салатах. Однако существует один способ приготовления, который приносит больше вреда, чем пользы.
Вред жареных яиц на сливочном масле
1. Прежде всего, при жарке разрушаются витамины и жирные кислоты, из-за которых яйца рекомендуют включать в рацион.
Некоторые исследования показывают, что в процессе жарки в яичнице накапливаются токсины и канцерогены.
2. Аналогичные процессы происходят и со сливочным маслом, на котором жарят яйца.
3. При контакте белка с маслом при высокой температуре образуется вредное вещество – конечный продукт гликирования (КПГ), который может способствовать ускорению старения организма.
Как снизить вред от яичницы
1. Если жареные яйца на завтрак – это любимое блюдо, от которого трудно отказаться, можно найти компромисс. В таком случае лучше жарить яйца на рафинированном масле.
2. Однако наилучшим вариантом будет заменить жареные яйца на сваренные всмятку, так как этот способ приготовления считается самым полезным.
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