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Наиболее вредный способ приготовления яиц, способствующий старению 0 34

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наиболее вредный способ приготовления яиц, способствующий старению

Яйца считаются одним из самых полезных продуктов для здоровья.

 

Многие предпочитают готовить яичницу на завтрак или использовать вареные яйца в салатах. Однако существует один способ приготовления, который приносит больше вреда, чем пользы.

Вред жареных яиц на сливочном масле

1. Прежде всего, при жарке разрушаются витамины и жирные кислоты, из-за которых яйца рекомендуют включать в рацион.

Некоторые исследования показывают, что в процессе жарки в яичнице накапливаются токсины и канцерогены.

2. Аналогичные процессы происходят и со сливочным маслом, на котором жарят яйца.

3. При контакте белка с маслом при высокой температуре образуется вредное вещество – конечный продукт гликирования (КПГ), который может способствовать ускорению старения организма.

Как снизить вред от яичницы

1. Если жареные яйца на завтрак – это любимое блюдо, от которого трудно отказаться, можно найти компромисс. В таком случае лучше жарить яйца на рафинированном масле.

2. Однако наилучшим вариантом будет заменить жареные яйца на сваренные всмятку, так как этот способ приготовления считается самым полезным.

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