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Ошибки при употреблении творога: что нельзя есть вместе с ним 0 352

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ошибки при употреблении творога: что нельзя есть вместе с ним

Некоторые продукты могут сделать творог бесполезным перекусом.

 

В этой статье представлен список продуктов, которые не следует употреблять вместе с творогом.

Молоко

Сочетание творога и молока приводит к тому, что уровень молочного белка значительно превышает тот, который может усвоить организм.

Кофе

Кофе содержит дубильные вещества, которые не совместимы с творогом. В результате такого сочетания кальций усваивается лишь частично.

Яйца

Здесь действует то же правило, что и с молоком: большое количество белка, которое сложно усвоить, вряд ли будет полезным для организма.

Сахар

Сладкая творожная масса — это одно из самых калорийных сочетаний. Если посыпать творог сахаром, усвоение кальция ухудшается.

Рыба и мясо

Не рекомендуется сочетать творог с рыбой или мясом, так как это может привести к калорийной бомбе и неприятным последствиям, таким как вздутие живота и повышенное газообразование.

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