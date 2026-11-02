В этой статье представлен список продуктов, которые не следует употреблять вместе с творогом.

Молоко

Сочетание творога и молока приводит к тому, что уровень молочного белка значительно превышает тот, который может усвоить организм.

Кофе

Кофе содержит дубильные вещества, которые не совместимы с творогом. В результате такого сочетания кальций усваивается лишь частично.



Яйца

Здесь действует то же правило, что и с молоком: большое количество белка, которое сложно усвоить, вряд ли будет полезным для организма.

Сахар

Сладкая творожная масса — это одно из самых калорийных сочетаний. Если посыпать творог сахаром, усвоение кальция ухудшается.

Рыба и мясо

Не рекомендуется сочетать творог с рыбой или мясом, так как это может привести к калорийной бомбе и неприятным последствиям, таким как вздутие живота и повышенное газообразование.