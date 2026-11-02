Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стоматолог рассказал, какие продукты полезны для здоровья зубов 0 77

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стоматолог рассказал, какие продукты полезны для здоровья зубов

Здоровье полости рта зависит не только от качественной гигиены, но и от выбора продуктов питания.

 

Известно, что избыток сладкой и вредной пищи негативно сказывается на здоровье зубов. Но какие продукты стоит включить в рацион, чтобы сохранить красивую улыбку?

Стоматолог Иван Муссуров рекомендует добавлять в меню рыбу и морепродукты, которые являются источником множества витаминов.

Регулярное употребление морской рыбы помогает обеспечить организм кальцием и фтором, что снижает риск образования налета и повреждения эмали. Кроме того, в рыбе содержится йод, который защищает от кариеса.

Список полезных продуктов не ограничивается только рыбой.

Орехи и зелень также способствуют предотвращению кариеса. Важно обратить внимание на твердые фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и огурцы.

По словам стоматолога, в рационе должны присутствовать куриные и перепелиные яйца, которые содержат необходимые белки, жиры и углеводы.

Что касается сладостей, то мед и ягоды могут быть включены в рацион в умеренных количествах.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Омлет
Изображение к статье: Винегрет
Изображение к статье: Как действуют афродизиаки?
Изображение к статье: Овощи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дизель
В мире
1
Изображение к статье: Лифт
Наша Латвия
Изображение к статье: Киты стали крупнейшими поглотителями пластиковых отходов
В мире животных
Изображение к статье: заправка
Наша Латвия
1
Изображение к статье: ФСБ задержала подростка после предупреждения США о возможном теракте в Москве
ЧП и криминал
Изображение к статье: Десландес
Политика
4
Изображение к статье: Дизель
В мире
1
Изображение к статье: Лифт
Наша Латвия
Изображение к статье: Киты стали крупнейшими поглотителями пластиковых отходов
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео