Здоровье полости рта зависит не только от качественной гигиены, но и от выбора продуктов питания.

Известно, что избыток сладкой и вредной пищи негативно сказывается на здоровье зубов. Но какие продукты стоит включить в рацион, чтобы сохранить красивую улыбку?

Стоматолог Иван Муссуров рекомендует добавлять в меню рыбу и морепродукты, которые являются источником множества витаминов.

Регулярное употребление морской рыбы помогает обеспечить организм кальцием и фтором, что снижает риск образования налета и повреждения эмали. Кроме того, в рыбе содержится йод, который защищает от кариеса.

Список полезных продуктов не ограничивается только рыбой.

Орехи и зелень также способствуют предотвращению кариеса. Важно обратить внимание на твердые фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и огурцы.

По словам стоматолога, в рационе должны присутствовать куриные и перепелиные яйца, которые содержат необходимые белки, жиры и углеводы.

Что касается сладостей, то мед и ягоды могут быть включены в рацион в умеренных количествах.