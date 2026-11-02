Правильно приготовленные драники порадуют как юных, так и взрослых гурманов.

Мягкие картофельные оладьи с хрустящей корочкой — это блюдо, которое украсит любой обеденный стол.

Однако кулинары-любители часто задаются вопросом: «Какие правила нужно соблюдать для приготовления идеальных драников?»

К счастью, секреты вкусных оладий раскрыты. Во время готовки стоит помнить о трёх важных моментах.

Следуя этим рекомендациям, вы гарантированно получите нежные и сочные драники.

Используйте «правильный» картофель

Картофель — основной ингредиент драников, и к его выбору нужно подходить с вниманием.

Рекомендуется использовать сорт с высоким содержанием крахмала. Старый картофель — отличный выбор.

Если же проигнорировать это правило, оладьи могут разваливаться на сковороде и не будут мягкими.

Также обратите внимание на цвет овоща: кожура должна быть светло-коричневой, а мякоть — с желтоватым оттенком.

Правильно натрите картофель

Некоторые кулинары считают, что картошку можно натереть на крупной тёрке.

Тем не менее, лучше следовать классическому правилу и использовать мелкую тёрку.

Не забывайте прерываться, чтобы натереть луковицу, и смешивайте получившиеся массы.

При соблюдении этих рекомендаций сырой картофель не потемнеет, а в процессе готовки приобретёт золотистый цвет.

Не перебарщивайте с мукой

Если вы выбрали крахмалистый картофель, не стоит добавлять слишком много муки.

Возможно, от добавления муки вообще лучше отказаться, чтобы увеличить шансы на получение нежных драников.