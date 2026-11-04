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Когда лучше есть киви: утром или вечером 0 70

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда лучше есть киви: утром или вечером

Киви — это фрукт, который должен быть в рационе.

 

Киви положительно влияет на здоровье и насыщен витаминами.

Он особенно полезен при похудении и способствует улучшению состояния кожи.

Однако важно учитывать некоторые нюансы, связанные с употреблением киви.

Специалисты рекомендуют есть этот фрукт до основного приема пищи, лучше всего — утром и натощак. Перед этим можно выпить стакан воды.

Это связано с тем, что пустой желудок позволяет минералам лучше усваиваться. Высокое содержание клетчатки помогает насытить организм энергией и ускоряет процесс похудения.

Кроме того, киви может улучшить качество сна.

Если у человека есть проблемы со сном, рекомендуется съесть один фрукт за час до сна. Это может увеличить продолжительность и эффективность отдыха.

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