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Нужно ли мыть малину перед заморозкой: важные советы 0 44

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли мыть малину перед заморозкой: важные советы

После сбора урожая многие дачники предпочитают замораживать ягоду. Малина — одна из самых популярных садовых культур, и для ее подготовки к заморозке важно знать определенные правила.

 

Многие новички могут задаваться вопросом, как правильно подготовить малину к заморозке.

В первую очередь необходимо отобрать ягоды.

Они могут храниться до 12-18 месяцев, если выбрать плотную, спелую малину без повреждений.

Урожай следует вымыть, но не замачивать ягоды надолго в воде.

После этого ягоды нужно просушить на бумажных полотенцах.

Затем аккуратно разложите малину на доске или тарелке и поместите в морозильную камеру.

Важно, чтобы плоды не соприкасались, чтобы избежать их склеивания.

После заморозки соберите ягоды в пакет или контейнер. На каждом из них желательно написать дату заморозки, чтобы контролировать сроки хранения.

Такие замороженные плоды можно использовать в кулинарии, например, для выпечки или приготовления компотов.

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