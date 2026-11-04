С детства известно, что каша — это полезное и сытное блюдо, которое стоит есть утром для насыщения организма энергией.

Но какая каша считается самой полезной для человека?

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рекомендует обратить внимание на киноа, которая содержит множество полезных элементов и особенно необходима при ограниченном рационе.

Специалист отметила, что киноа богата фосфором, который положительно влияет на обменные процессы, костную ткань, зубы и волосы.

В этом продукте также много марганца, который поддерживает костную систему и особенно важен для пожилых людей.

По словам Дюваль, такая каша подходит людям любого возраста.

На этом преимущества употребления киноа не заканчиваются.

«Киноа занимает первое место по потреблению среди вегетарианцев, так как эта крупа содержит все незаменимые белки и может стать хорошей альтернативой мясу», - считает доктор.