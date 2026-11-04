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Почему рассол в огурцах стал мутным и можно ли их есть: советы для хозяйств 0 85

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему рассол в огурцах стал мутным и можно ли их есть: советы для хозяйств

Рассол соленых огурцов в банках иногда становится мутным. Это может вызывать беспокойство у одних, в то время как другие не обращают на это внимания.

 

Разберемся, можно ли употреблять такие заготовки или лучше сразу выбросить подозрительные соленья, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.

Почему рассол стал мутным

1. Возможно, банки перед засолкой были плохо вымыты, или моющее средство не было тщательно смыто.

2. Также причиной может быть недостаточная чистота овощей и других ингредиентов (листья, зелень).

3. Качество крышек также может влиять на мутность рассола.

4. Проблема может возникнуть, если используются морская или йодированная соль.

5. Неправильный выбор сортов огурцов, таких как салатные, также может привести к мутному рассолу.

Что делать с мутным рассолом

Если рассол стал мутным, его следует вылить, а огурцы обдать кипятком и оставить на 5 минут. Затем нужно приготовить новый рассол, переложить овощи в банки и залить их снова.

Хотя вкус таких огурцов может измениться, не стоит переживать о том, что мутная жидкость причинит вред организму.

Важно! Если рассол стал мутным и крышка вздулась, такая закатка уже не пригодна в пищу, и спасать ее не имеет смысла.

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