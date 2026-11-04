Пряности являются отличным дополнением к любым блюдам, и многие кулинары активно их используют.

Однако наибольшей популярностью пользуются привычные приправы.

Некоторые специи можно смело назвать необычными и редкими. Какие из них выделяются?

Асафетида

Эта специя популярна среди любителей индийской и восточной кухни благодаря своему специфическому аромату и вкусу. Интересный факт: асафетида напоминает сочетание лука и чеснока.

Производят асафетиду восточные специалисты, и считается, что эта пряность обладает множеством полезных свойств для организма.

Райские зерна

Эта африканская пряность раньше считалась бюджетным аналогом черного перца благодаря своей остроте. Однако в настоящее время райские зерна признаны редкой и дорогой приправой.

Семена акации

Не все кулинары используют этот необычный ингредиент для приготовления десертов. Семена акации чаще всего встречаются в австралийской кухне.

Их не используют в свежем виде — семена обжариваются особым образом.

Семена акации применяются в основном для приготовления десертов.

Сумах

Эта пряность характерна для восточной кухни. Уникальная особенность сумаха заключается в том, что он одновременно острый и кислый.