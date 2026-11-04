Связь между кишечником и мозгом оказалась более значительной, чем предполагалось ранее.

Связь между кишечником и работой всего организма, включая мозговую деятельность, становится все более очевидной. Две системы — центральная нервная и пищеварительная — тесно взаимодействуют друг с другом, в том числе и в эмоциональном аспекте. Ученые из Коркского университета (Ирландия) подтвердили это.

Нутрициолог Кирстен Бердинг Гарольд и ее команда обратили внимание на то, что многие исследования связывают рацион питания с психическим здоровьем, хотя биологические механизмы этой связи еще не до конца изучены. Ранее они выяснили, что реакция на стресс зависит от кишечного микробиома, и решили проверить, как изменение принципов питания может повлиять на психическое состояние человека.

В рамках эксперимента участников разделили на две группы. Первой группе объяснили принципы здорового питания, а для второй разработали специальную психобиотическую диету, состоящую из пребиотиков (в основном клетчатки) и ферментированных продуктов.

Вот что входило в их рацион:

6-8 раз в день — овощи и фрукты, богатые пребиотической клетчаткой (капуста, лук-порей, яблоки, бананы, овес);

5-8 раз в день — цельнозерновые продукты;

2-3 раза в день — ферментированная еда (квашеная капуста, кефир, комбуча);

3-4 раза в неделю — бобовые.

Участники второй группы придерживались этой диеты в течение месяца. Хотя в составе микробиома значительных изменений не произошло, состав химических веществ, вырабатываемых кишечными бактериями, заметно изменился. Кроме того, участники из второй группы стали лучше спать и испытывать меньше стресса.

«Чем строже участники придерживались психобиотической диеты, тем заметнее были улучшения», — говорит Кирстен Бердинг Гарольд, диетолог и научный сотрудник APC Microbiome.

Несмотря на необходимость продолжения исследований, ученые пришли к выводу, что с помощью диеты можно снизить риск некоторых распространенных кишечных расстройств. Кефир и квашеная капуста могут помочь восстановить душевное равновесие, хотя и не сразу.