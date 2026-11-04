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Врач объяснил, какие продукты способствуют загустению крови 0 152

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач объяснил, какие продукты способствуют загустению крови

Густая кровь затрудняет движение по сосудам, увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск тромбообразования.

 

Врач Михаил Кутушов поделился рекомендациями по улучшению состояния здоровья.

Он отметил, что важно пересмотреть свой рацион питания.

Рекомендуется отказаться от алкоголя, жирного мяса, колбас, боярышника, газированных напитков и консервов, так как они способствуют загустению крови.

Кроме того, врач выделил некоторые продукты, которые также могут негативно влиять на здоровье. К ним относятся бананы, картофель и гречка.

Кутушов подчеркнул, что следует исключить сахар из рациона, так как он повышает вязкость крови и увеличивает риск тромбообразования.

Важно, чтобы питание было не только правильным, но и сбалансированным. В рацион стоит включить полезные продукты, содержащие антикоагулянты, такие как лимоны, апельсины, гранаты, ягоды, имбирь, лук, чеснок, семечки подсолнечника и тыквы, сок алоэ и свеклу.

Необходимо также учитывать уровень белка. В меню следует добавить нежирные сорта мяса, например, индейку. Полезны также морская рыба, яйца и молочные продукты.

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