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Добавьте яблоко в сырники для улучшения вкуса 0 77

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Добавьте яблоко в сырники для улучшения вкуса

Приготовление сырников обычно включает стандартные ингредиенты: творог, яйцо, мука, соль и сахар.

 

Некоторые повара добавляют один секретный компонент, который превращает привычное блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Готовые сырники отличаются приятным кисло-сладким вкусом.

Какой же это ингредиент, который делает сырники особенно аппетитными?

Рецепт сырников с яблоком

Этот компонент — яблоко. Перед добавлением его в творожную массу, необходимо очистить фрукт от шкурки и натереть на крупной терке.

На полкило творога потребуется два натертых яблока и два сырых яйца.

Не забудьте и о других важных ингредиентах: мука (5 ст. л.), сахар (3 ст. л.) и немного соли.

Тщательно перемешайте все компоненты в глубокой емкости, затем сформируйте из полученной массы несколько «шайбочек».

Готовьте сырники на сковороде до появления аппетитной хрустящей корочки с обеих сторон.

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