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Когда лучше есть свеклу: утром или вечером 0 126

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда лучше есть свеклу: утром или вечером

Свекла — это полезный овощ, который должен быть в рационе любого человека. Корнеплод улучшает пищеварение и насыщен множеством витаминов и пищевых волокон.

 

Кроме этого, свекла — это продукт с отрицательной калорийностью, так как на ее переработку уходит больше калорий, чем она содержит.

Но возникает вопрос: когда именно лучше есть корнеплод? Это особенно актуально для тех, кто стремится следить за своей фигурой.

Тем не менее, с таким продуктом не стоит перебарщивать. В сутки достаточно съедать до 250 граммов вареной свеклы.

Вреда от свеклы на ночь почти нет, поэтому можно употреблять овощ в любое время. Главное — съедать его не позже, чем за два часа до сна.

Самый полезный вариант — легкий салат из тертой свеклы, заправленный оливковым маслом.

При этом стоит отметить, что есть люди, которым не рекомендуется есть корнеплод. Например, беременным с пониженным давлением не стоит употреблять свеклу на завтрак.

Также от овоща следует отказаться тем, кто столкнулся с заболеваниями почек и воспалительными процессами в желудке.

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