Многие предпочитают готовить кабачки перед подачей на стол. Однако можно ли есть их в сыром виде, чтобы сэкономить время на готовку и при этом получать витамины?

Ответ положительный. Но есть один важный нюанс: в сыром виде можно употреблять только молодые кабачки с тонкой кожурой и в ограниченном количестве, чтобы не перегружать желудок.

Важно также принять меры для предотвращения неприятных последствий. Употребление сырых кабачков может вызвать вздутие живота. В редких случаях возможно отравление из-за высокого содержания нитратов. Поэтому обязательно промывайте овощ под холодной водой и очищайте кожуру мягкой щеткой.

Это поможет избавиться от некоторых вредных веществ. Хранить уже нарезанные кабачки следует в холодильнике.

Кому нельзя есть сырые кабачки?

Существуют противопоказания. Некоторые люди не должны употреблять этот продукт.

Специалисты не рекомендуют есть сырые кабачки больным гастритом, язвой желудка и другим воспалительным процессам, так как это может усугубить состояние.