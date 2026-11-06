Врач-диетолог Александр Андреев объяснил, как дефицит определенных веществ может привести к стрессам, недостатку сна и нарушениям в рационе питания.

По словам диетолога, поддерживать хорошее настроение помогут такие продукты, как куриное мясо, говядина и свинина, так как они являются источниками витамина B12. Аминокислота тирозин способствует повышению уровня допамина в организме.

Морская капуста, по мнению врача, содержит много витаминов группы B, которые поддерживают работу надпочечников. Сбалансированный уровень адреналина помогает избавиться от излишней усталости и плохого настроения.

Бананы также полезны, так как в них содержатся фосфор, калий, магний и железо. Однако главное преимущество этих фруктов — триптофан, который организм преобразует в серотонин.

Овсяная и гречневая каши также богаты триптофаном и помогают выравнивать уровень сахара в крови. Жирные кислоты омега-3, которые способствуют нормальной работе клеток мозга, можно найти в орехах.

Чем меньше серотонина, норэпинефрина, допамина, эндорфина и триптофана, тем хуже настроение, уточнил доктор. Дефицит этих веществ может возникнуть из-за стресса, недостатка сна и нарушений в рационе питания.



